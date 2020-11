Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrerin schwer verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am Dienstag, 10.11.2020 kam es gegen 07.50 Uhr in Löffingen-Unadingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Fahrzeuglenkerin wollte von ihrem Hof in die Mauchachstraße einbiegen und übersah hierbei eine 53-jährige Motorradfahrerin. Diese wurde von dem Pkw erfasst und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Das Motorrad der Geschädigten musste abgeschleppt werden.

