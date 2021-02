Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Streit endet im Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Ein Streit in einer Unterkunft in der Hospitalstraße endete am Samstagabend (20. Februar), gegen 21.30 Uhr, im Krankenhaus. Ein 66-jähriger Bewohner gab an, dass er mit drei Personen eine Auseinandersetzung hatte, die mit Schlägen und einem leichteren Messerstich endete. Da alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen, muss nun der genaue Ablauf noch ermittelt werden. Der 66-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell