Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde vom Wochenende

Soest (ots)

Welver - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 20.02.2021 kam es gegen 01:45 Uhr auf der L747 zwischen Dorfwelver und Welver ca. 150 Meter südlich der Einmündung L747 / Kettelerholz zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Soest kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus verlief ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.800 Euro geschätzt. (db)

Welver - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend war ein 31-jähriger Autofahrer aus Welver mit seinem Fahrzeug auf der Buchenstraße in Richtung Süden unterwegs. Gegen 20.20 Uhr kam er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholgenuss, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem VW Polo. Aufgrund der Alkoholisierung des Unfallverursachers wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Unfallfahrer wurde durch das Geschehen verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.(bv)

Erwitte - Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit

Am Samstagmorgen befuhr eine 22-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw Toyota die Nordstraße aus Lippstadt kommen in Richtung Bad Westernkotten. Im Kreisverkehr kurz vor dem Ortseingang Bad Westernkotten kam sie gegen 06.00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, aufgrund dessen sich am Toyota die Frontschürze löste, Reifen und Felge beschädigt wurden und Motoröl austrat. Dann wendete die Frau das Fahrzeug und fuhr wieder in die Gegenrichtung. Im Bereich Hansastraße stellte sie den Wagen ab. Die mittlerweile von einem Zeugen benachrichtigte Polizei konnte die junge Unfallfahrerin kurze Zeit später im Pkw eines herbeigerufenen Bekannten antreffen. Die Frau stand unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die durch das Unfallgeschehen verursachte, mehrere hundert Meter lange Ölspur musste von der Feuerwehr abgestreut werden. (sn)

Wickede - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer und Flucht

Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 20 jähriger Mann aus Unna mit seinem Fahrrad die Straße In der Gracht in Fahrtrichtung Auf der Bredde. Im Kurvenverlauf kam ihm auf seiner Fahrspur ein silberner SUV-PKW entgegen. Aufgrund dessen musste der Radfahrer eine Vollbremsung einleiten. Dadurch kam er auf der rutschigen Fahrbahn zu Fall und stieß gegen die Frontschürze des zu diesem Zeitpunkt bereits stehenden Pkw. Die unbekannte Fahrzeugführerin nahm kurz Kontakt zum gestürzten Radfahrer auf, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle ohne sich weiter um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werl unter 02922-91000 zu melden. (bv)

Welver - Motorradfahrerin verletzt sich bei Sturz

Am Samstagmittag um 13:10 Uhr befuhr eine 42 jährige Frau aus Unna mit ihrem Motorrad die Straße Zum Hiltkamp in Richtung Borgeln. Kurz vor dem dortigen Bahnübergang kam sie in einer Linkskurve, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein unmittelbar an neben der Straße stehendes Carport. Dabei verletzte sie sich mit und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (bv)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell