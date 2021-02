Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall auf der Bökenförder Straße

Hansastraße (Nachtragsmeldung)

Lippstadt (ots)

Am Freitag (19. Februar) kam es gegen 10.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straßeneinmündung der Bökenförder Straße/Hansastraße. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Helmstedt befuhr mit seinem Gespann die Bökenförder Straße in Richtung Bökenförde. Aufgrund der tief stehenden Sonne bemerkte er die für sich geltende Rotlicht zeigende Ampelanlage nicht und fuhr in einen Sattelzug mit Auflieger hinein. Der 57-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Hille wollte gerade von der Hansastraße nach rechts auf die Bökenförder Straße abbiegen, als der Lkw des 54-Jährigen in ein Führerhaus einschlug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus fast abgerissen. Der Fahrer wurde aufgrund der Deformationen in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen werden. Das Auto eines auf der Bökenförder Straße wartender 52-jähriger Autofahrer aus Geseke wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete den Verkehr weiträumig ab, sodass die Straße erst wieder gegen 13.20 Uhr freigegeben werden konnte. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell