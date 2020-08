Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200803.3 Boksee: Autofahrer mit über drei Promille kontrolliert

Boksee (ots)

Nach einem Hinweis kontrollierten Preetzer Polizeibeamte Samstagabend einen Autofahrer in Boksee. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 3,1 Promille.

Die Polizei erhielt den Hinweis gegen 20:45 Uhr. Demnach solle ein 55-Jähriger in Boksee betrunken in sein Fahrzeug gestiegen sein. Im Rahmen der Fahndung, an der zwei Streifenwagen der Preetzer Dienststelle beteiligt waren, konnten sie den Wagen gegen 21 Uhr im Alten Kieler Weg stoppen. Ein Polizeiarzt entnahm anschließend eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes. Auf den Fahrer kommt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

