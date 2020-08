Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200803.2 Kiel

Rathjensdorf: Betrunkener fährt mit geplatztem Reifen über B76

Kiel / Rathjensdorf (ots)

Freitagnachmittag meldete ein Zeuge einen Skoda, der auf der Bundesstraße 76 von Kiel in Richtung Plön in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Besonders auffällig war, dass der Wagen am linken Vorderrad auf der Felge fuhr. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille.

Gegen 17:30 Uhr bemerkte der Fahrer eines Nissan in Höhe der Auffahrt Ostring auf die B 76 den Wagen und informierte die Polizei. Da der Mann weder auf Anhaltesignale und das Martinshorn reagierte, wurde die Bundesstraße in Höhe Rathjensdorf durch Polizeibeamte gesperrt und der Skoda gegen 17:45 Uhr so zum Anhalten gebracht.

Der 53 Jahre alte Fahrer war augenscheinlich betrunken. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille, so dass ein Polizeiarzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Während der Fahrt geriet er mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Darüber hinaus verlor der Skoda Teile, die umherflogen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine dadurch beschädigten Fahrzeuge bekannt.

Zeugen oder eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04348 / 215 4900 mit der Polizeistation Schönkirchen in Verbindung zu setzen.

