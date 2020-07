Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200731.1 Kiel: Courage rettet Leben

Kiel (ots)

Das beherzte Eingreifen zweier Frauen und von Wassersportlern hat Donnerstagvormittag vermutlich das Leben einer 49-Jährigen gerettet. Die Frau war an der Kiellinie ins Wasser gestürzt.

Gegen 10 Uhr bemerkten mehrere Passanten im Bereich B1 der Kiellinie, wie eine Frau ins Wasser stürzte und mit dem Kopf nach unten in der Förde trieb. Sofort sprangen zwei 25 und 27 Jahre alte Frauen hinterher und stabilisierten die 49-Jährige. Ihnen zu Hilfe kamen die Insassen eines Schlauch- und eines Ruderboots. Gemeinsam konnten sie die Frau an Land bringen. Parallel informierten mehrere Passanten den Rettungsdienst und die Polizei.

Sie kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus und gab dort an, einen epileptischen Anfall erlitten zu haben und ohne Fremdverschulden in die Förde gestürzt zu sein.

