POL-KI: 200730.2 Schwentinental

Kiel: Zwei Fliegerbomben entschärft

Schwentinental / Kiel (ots)

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes haben soeben die Entschärfung der beiden Fliegerbomben in Schwentinental abgeschlossen. Die Straßensperren sind aufgehoben, so dass Anwohner zurück in ihre Wohnungen können.

Die Entschärfung begann um 14:20 Uhr, nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Evakuierungsgebiet aufhält. Nach rund 70 Minuten waren beide Blindgänger entschärft.

Es kam im Vorfeld zu keinen Komplikationen der polizeilichen Maßnahmen.

