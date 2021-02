Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Bad Sassendorf - Straßenglätte fordert ersten Verkehrsunfall mit verletzter Person (Nachtragsmeldung)

Kreis Soest - Bad Sassendorf (ots)

Am Freitag (19. Februar) kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Flugplatz". Ein 39-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf befuhr die Straße von der L856 (alte B1) kommend in Richtung Neuengeseke. Im Bereich einer Senke kam es zur Glättebildung auf der Fahrbahn, woraufhin der 39-Jährige mit seinem Wagen frontal in den Wagen eines entgegenkommenden 66-jährigen Autofahrers aus Bad Sassendorf krachte. Der 66-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Männer wurden schwer und die 63-jährige Beifahrerin des 66-Jährigen leicht verletzt mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Aufgrund von Hinweisen auf möglichen Medikamenteneinfluss ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe beim 39-Jährigen an und lies seinen Wagen beschlagnahmen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell