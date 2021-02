Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallfluchten Wulf-Hefe-Straße und Auf dem Tigge

Werl (ots)

Mit jeweils circa 1.000 Euro Sachschaden schlagen zwei Unfallfluchten in den Straßen "Wulf-Hefe-Straße" und "Auf dem Tigge" zu Buche. Am Donnerstag (18. Februar) wurde zwischen 8 Uhr und 14.45 Uhr ein grauer Honda Jazz in der Wulf-Hefe-Straße auf einem Supermarktparkplatz von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am Mittwoch (17. Februar) entfernte sich zwischen 17 Uhr und 21.40 Uhr ebenfalls ein anderer Verkehrsteilnehmer, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Hier wurde in der Straße "Auf dem Tigge" ein Jägerzaun beschädigt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

