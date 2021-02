Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Hattrop - Unfallflucht auf dem Stemweg

Soest (ots)

3.000 Euro Sachschaden bilanzierte am Donnerstag (18. Februar) die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht am Stemweg. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Bad Grund (Harz) befuhr den Stemweg von Soest in Richtung Paradiese. Der Fahrer bzw. die Fahrerin eines silbernen Opel Zafira (erstes Modell) kam dem 29-Jährigen gegen 16:10 Uhr zu weit Mittig auf der Straße entgegen, woraufhin der Autofahrer aus Bad Grund nach rechts ausweichen musste und hierbei eine Warnbake touchierte. Der silberne Opel Zafira hielt kurz an und fuhr dann weiter, ohne sich um die notwendige Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei, unter der Telefonnummer 02921-91000, in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell