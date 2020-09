Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendliche nach Einbruch in Kita geschnappt

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen riefen am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, die Polizei, weil offensichtlich in eine Kita auf der Memelstraße eingebrochen wurde. Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort, mit entsprechendem Einbruchswerkzeug, festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen 15-Jährigen aus Bottrop. Auch sein mutmaßlicher Komplize, ein 16-Jähriger aus Duisburg, konnte inzwischen ermittelt werden. Nach bisherigem Stand hatten die beiden Tatverdächtigen eine Terrassentür aufgebrochen und dann mehrere Schränke durchsucht. Zu ihrer Beute gehörten unter anderem mehrere Laptops, externe Festplatten, etwas Bargeld und Schokolade. Der 15-Jährige wurde kurz nach seiner Festnahme wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

