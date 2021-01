Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrugsmasche "Wohnungskaution" (18.01.2021)

Königsfeld (ots)

Bereits am Montag haben Betrüger versucht, in Königsfeld mit der Betrugsmasche "Mietkaution" Erfolg zu haben. Sie inserierten im Internet auf einer Suchseite für Mietwohnungen eine günstige Wohnung in der Villinger Goethestraße. Eine 38-Jährige Interessentin antwortete auf die Annonce. Als die angeblich in Madrid wohnende Vermieterin "Frau Müller" eine Mietvorauszahlung verlangte, durchschaute die Interessentin den Betrugsversuch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Hinweise, wie man sich vor solchen Betrügereien schützt, findet man auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de

