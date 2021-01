Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an den Donau

Landkreis Tuttlingen) Von der Fahrbahn abgekommen (22.01.2021)

K5940 / Fridingen (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am heutigen Freitagmorgen gegen 07.45 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer auf der K 5940 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leicht verletzt. Der 30-Jährige fuhr auf der Kreisstraße von Bergsteig kommend in Richtung Buchheim. Auf der teilweise schneebedeckten Straße geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Tiefschnee blieb der BMW stecken, weshalb sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Unfallzeugen die angehalten hatten eilten dem 30-Jährigen zur Hilfe und befreiten ihn aus seinem Fahrzeug. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Sein BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste geborgen werden.

