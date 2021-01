Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, L 223, Landkreis Konstanz) Unfall beim Überholen fordert rund 5000 Euro Schaden (22.01.2021)

Orsingen-Nenzingen, L 223, Landkreis Konstanz (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitag, kurz nach 09 Uhr, bei Orsingen auf der Landesstraße 223 ereignet hat. Eine 60-jährige Fahrerin eines Jeep Renegades war auf der L 223 in Richtung Eigeltingen/L 194 unterwegs und setzte zum Überholen eines anderen Fahrzeugs an. Hierbei achtete die Frau nicht auf den nachfolgenden Verkehr und einen von hinten nahenden VW Passat eines 48-jährigen Autofahrers, der gerade im Begriff war, den Jeep zu überholen. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

