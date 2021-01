Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer positiv auf Drogen getestet (21.01.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen sind die Insassen eines niederländischen Audis am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Autobahn 81. Die Beamten bemerkten sowohl beim 36-jährigen Fahrer als auch bei einem 35-jährigen Mitfahrer Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum schließen ließen. Ein Drogenvortest bestätigte dies bei Beiden. Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Autoschlüssel abgeben. Da er nicht in Deutschland wohnt, ordnete eine Staatsanwältin eine Geldstrafe über 700 Euro an, die der Mann sofort bezahlte. Wie sich herausstellte, war sein Beifahrer bereits am Mittwoch als Fahrer eines Autos in Singen unterwegs gewesen und in eine Polizeikontrolle geraten. Schon da stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte ebenfalls eine Anzeige wegen Autofahrens unter Dogeneinfluss erhalten.

Rückfragen bitte an:

Anna Wainowski / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell