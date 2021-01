Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen, (Lühnde) - Schornsteinbrand

HildesheimHildesheim (ots)

Algermissen, Am Stoben (jan) - Am Samstag, den 09.01.2021 ist es in Algermissen, im Ortsteil Lühnde zu einem Schornsteinbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache entstand in dem Schornstein ein Schwelbrand, welcher zu entflammen drohte. Die freiwilligen Feuerwehren Ummeln, Lühnde, Groß Lobke und Algermissen rückten aus und brachten den Brand unter Kontrolle. Bei dem Brand sind keine Personen verletzt worden.

