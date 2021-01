Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

HildesheimHildesheim (ots)

Algermissen ( Fre.) Am 06.01.2021, 10:10 Uhr, ereignete sich in 31191 Algermissen, Mühlenstraße / Zum Muttergottesbild eine Vorfahrtsverletzung mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 34-Jährige aus Nordstemmen befuhr mit einem PKW Skoda einer Pflegeeinrichtung aus Giesen die vorfahrtsberechtigte Mühlenstraße in Richtung Nienstedter Straße. Auf Höhe der untergeordneten Straße "Zum Muttergottesbild" missachte ein von rechts kommender silberner PKW die Vorfahrt der 34-Jährigen. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben. Geschätzte Schadenshöhe: ca. 1000,-Euro. Der Fahrzeugführer soll mit einem Basecap bekleidet gewesen sein. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell