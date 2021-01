Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger bringen ältere Dame um größere Geldsumme

HildesheimHildesheim (ots)

HILDSHEIM - (jpm)Wie am heutigen Morgen (08.01.2021) bei der Polizei bekannt wurde, gelang es Betrügern bereits am 05.01.2021 eine ältere Dame aus Hildesheim, mit dem sogenannten Enkeltrick, um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag zu bringen.

Den Ermittlungen zufolge erhielt die Geschädigte am vergangenen Dienstagnachmittag einen Anruf von ihrer angeblichen Enkelin. Unter Tränen schilderte diese, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein und für die Regulierung zwingend eine größere Geldsumme zu benötigen. Die Betrügerin ging dabei so geschickt vor, dass die Seniorin in den Glauben versetzt wurde, tatsächlich mit ihrer Enkelin zu sprechen. Aufgrund dessen sagte die Dame ihre Hilfe zu.

Unter dem Vorwand, sich bei der Polizei zu befinden und das Geld nicht selbst abholen zu können, kündigte die vermeintliche Enkelin an, dass eine Polizeibeamtin die vereinbarte Summe abholen werde.

Im weiteren Verlauf übergab die Seniorin das Geld an die angebliche Beamtin, zu der folgende Beschreibung vorliegt:

-Ca. 160 cm groß

-Schlanke Statur

-Bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke mit Kapuze, wobei diese über den Kopf gestülpt war

-Trug einen Mund-Nase-Schutz

Zeugen, denen in den Nachmittags- bzw. frühen Abendstunden des 05.01.2021, im Bereich der Hachmeisterstraße, die oben beschriebene Frau oder womöglich auch ein Fahrzeug, mit dem die Person gekommen oder weggefahren sein könnte, aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

