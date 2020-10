Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Frau belästigt

Meppen (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde eine 45-jährige Frau gegen 2.30 Uhr vor einem Restaurant an der Hasestraße in Meppen von einem zunächst unbekannten Mann sexuell belästigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Identität des Mannes bereits festgestellt werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die die Tat gesehen oder im Bereich des Restaurants Hilferufe wahrgenommen haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490, zu melden. Insbesondere wird ein Fahrradfahrer gesucht, der den Vorfall bemerkt haben könnte und im Anschluss durch einen weiteren Zeugen angesprochen wurde.

