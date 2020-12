Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mehrere Autos beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

OsnabrückOsnabrück (ots)

In der Straße "Am Heidekotten" beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 05.30 Uhr, mehrere Pkw und flüchtete anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die drei Fahrzeuge, ein Seat, ein Toyota und ein VW, standen am rechten Fahrbahnrand auf einer Parkfläche, als der oder die Flüchtige dagegen stieß und einen Schaden in Höhe von ca. 6800 Euro verursachte. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073 o. 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell