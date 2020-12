Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Lkw-Batterien und Diesel gestohlen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende geriet in der Carl-Lüer-Straße ein Lkw ins Visier von Unbekannten. Diese machten sich zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagnachmittag (16.45 Uhr) an dem Fahrzeug zu schaffen, demontierten zwei Lkw-Batterien und nahmen diese mit. Zudem brachen der oder die Täter den Tank auf und stahlen Kraftstoff. Die Osnabrücker Polizei ist an Hinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegen.

