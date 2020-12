Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Verkehrsunfall mit Quad - 22-Jähriger schwer verletzt

Bad EssenBad Essen (ots)

Ein 22-Jähriger aus Bad Essen befuhr am Sonntagmittag mit einem Quad die Friedrichstraße in Richtung Lockhausen. Als er sich gegen 12.50 Uhr in Höhe der Einmündung "An der Glocke" befand, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte von seinem Fahrzeug. Der 22-Jährige kam in einem Straßengraben zum Liegen und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

