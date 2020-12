Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Verkehrsunfallflucht in Neubaugebiet

NortrupNortrup (ots)

In der Straße "Am Reitbach" kam es am Freitagabend, zwischen 21.30 und 23 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne und einen Metallzaun und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

