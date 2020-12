Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Motorradfahrer bei Unfall auf B51 schwer verletzt

BelmBelm (ots)

Bei einem Unfall auf der B51 erlitt ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Belm am Samstagmittag schwere Verletzungen. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin war gegen 13.20 Uhr mit einem Opel in Richtung Diepholz unterwegs. Als sie zwischen den Anschlussstellen Belm-Nord und Belm-Ost auf den Überholfahrstreifen wechselte, übersah sie den nachfolgenden Zweiradfahrer. Der 49-Jährige fuhr auf den Opel auf, stürzte und der Pkw schleuderte gegen den Audi eines 56-Jährigen, den die Frau zuvor überholen wollte. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell