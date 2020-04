Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Zeugen nach Unfallflucht in Solingen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 02.04.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Mangenberger Straße in Solingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 51-jährige Frau aus Jülich parkte ihren VW auf dem dortigen Parkplatz eines Supermarktes/Baumarktes. Nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, gegen 17:50 Uhr, stellte sie einen "frischen" Unfallschaden an ihrem vorderen rechten Kotflügel fest. Einem Zeugen fiel ein weißer Lastwagen auf, der im Bereich der Unfallstelle rangierte, dabei das geparkte Fahrzeug beschädigte und anschließend die Örtlichkeit verließ. Der Unfallverursacher war mit der Aufschrift "Pape" versehen. Weitere Einzelheiten zum Fahrzeug oder dem Fahrer liegen nicht vor. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. (weit)

