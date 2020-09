Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unter Drogen aber ohne Führerschein

Stadtlohn (ots)

Ohne Führerschein aber mit verbotenen Substanzen im Blut ist am Dienstag ein 34-Jähriger in Stadtlohn Auto gefahren. Beamte hielten den Stadtlohner gegen 10.10 Uhr auf der Eschstraße an. Der Verdacht auf Drogenkonsum bestätigte ein Drogenvortest. Dieser schlug auf Cannabinoide an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

