Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter stiehlt Gasflasche von Tankstellengelände

OsnabrückOsnabrück (ots)

An der Hansastraße, zwischen der Wachsbleiche und der Weserstraße, begab sich ein Unbekannter am Sonntagmorgen auf ein Tankstellengelände und machte sich in der Zeit von 03.30 bis 04 Uhr gewaltsam an einer Gitterbox zu schaffen. Aus der Box entwendete er eine graue 11kg-Gasflasche und flüchtete. Der Dieb wurde als schlank beschrieben und war ca. 1,80m groß. Er trug helle Kleidung, hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und eine Bauchtasche umgehängt. Möglicherweise flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

