Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch an der Lippstädter Straße

Soest (ots)

Durch die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses an der Lippstädter Straße drangen Einbrecher am Donnerstag (18. Februar), zwischen 12 Uhr und 18 Uhr, ein. Als die Bewohner nach Hause kamen, fanden sie geöffnete Schubladen und Schränke vor. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten Bargeld. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

