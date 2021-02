Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reifen demontiert

53894 Mechernich-Weyer (ots)

Ein 65-jähriger Kaller wollte am Mittwochmittag (13 Uhr) sein aufgrund eines Defektes liegengebliebenes Fahrzeug vom Pendlerparkplatz an der Autobahn nach Hause schleppen. Als er an seinem Fahrzeug eintraf, bemerkte er, dass Unbekannte in der vergangenen Nacht die beiden Vorderreifen am Pkw abgebaut und gestohlen hatten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell