Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Arbeitsbeginn ohne Werkzeuge

53945 Blankenheim (ots)

Donnerstagmorgen (7.22 Uhr) erreichte ein Arbeiter seine Arbeitsstelle auf der Straße "Petersberg". Als er Arbeitsmaschinen aus seinem Fahrzeug nutzen wollte, bemerkte er, dass Unbekannte offensichtlich in der vergangenen Nacht sein Fahrzeug aufgebrochen und die Arbeitsmaschinen vom Laderaum gestohlen hatten. Der Nutzer selbst hatte sein Fahrzeug Mittwochabend vor seiner Wohnanschrift an der Straße "Lehmkaul" in seinem Hof abgestellt.

