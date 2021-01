Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 03.01.2021, 11.17 Uhr ---Versuchte Sprengung Fahrkartenautomat--- Wir bitten, die nachfolgende korrigierte Meldung zu verwenden.

ReutlingenReutlingen (ots)

Wernau (ES) - Versuchte Sprengung eines Fahrkartenautomaten

Bereits in der Silvesternacht, vermutlich kurz nach Mitternacht, ist von bislang unbekannten Tätern versucht worden, mittels eines Selbstlaborates einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Wernau aufzusprengen. Bekannt wurde der Sachverhalt durch eine Störungsmeldung des betroffenen Automaten, welche bei der Deutschen Bahn AG einging. Bei einer entsprechenden Überprüfung am Samstagmittag wurde dann festgestellt, dass durch ein Selbstlaborat im Auswurfschacht des Automaten eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt worden war. Da zunächst nicht klar war, ob der komplette Sprengstoff umgesetzt hatte, wurde seitens der Bundespolizei der Entschärfungsdienst hinzugezogen. Die Feuerwehr Wernau kam ebenfalls vor Ort, da der beschädigte Automat zur weiteren Untersuchung nach Sprengstoff lediglich noch mittels eines hydraulisches Spreizers geöffnet werden konnte. Der Automat selbst hielt der Sprengung stand, so dass die darin befindliche Geldkassette nicht entnommen werden konnte. Der Bahnverkehr wurde in beide Richtungen ab 13.36 Uhr komplett gesperrt, der betreffende Bahnsteig wurde geräumt. Der Bahnverkehr in Richtung Plochingen konnte ab 15.19 Uhr und in Richtung Wendlingen ab 16.00 Uhr wieder freigegeben werden. In diesem Zeitraum kam es zu Verspätungen mehrerer Züge, zu Teilausfällen und zum Einsatz von Ersatzzügen. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Reutlingen hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik im Einsatz. Ebenso waren eine Streife des Polizeireviers Kirchheim/Teck, eine Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart, ein Techniker sowie ein Notfallmanager der DB AG im Einsatz. Nach bisherigen Ermittlungen beläuft sich der Sachschaden am Automaten auf 40.000 bis 50.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Michael Lainer, PvD, Telefon 07121/942-2222



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell