POL-RT: Nürtingen (ES): Unfall endet tödlich

Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.01.2021, 11:09 Uhr - Frau von Pkw angefahren

Die in der Pressemitteilung des heutigen Morgens mitgeteilte und schwer verletzte 81-jährige Frau, ist am Freitagabend, an ihren durch den Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen verstorben. Es handelt sich hierbei tragischerweise um die erste Verkehrstote beim Polizeipräsidium Reutlingen im Jahr 2021.

