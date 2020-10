Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer übersehen

Ludwigshafen (ots)

Eine 27-Jährige übersah am Sonntag (25.10.2020) einen 61-jährigen Fahrradfahrer und sorgte dafür, dass dieser in ein Krankenhaus behandelt werden musste. Die Frau wollte gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw im Bereich Am Weidenschlag in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeig bremsen, kollidierte mit dem Pkw und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 61-Jährige eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

