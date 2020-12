Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall: Radfahrer unter Drogeneinfluss

AldenhovenAldenhoven (ots)

Am Dienstagabend stießen auf der Pützdorfer Straße ein Pkw und ein Fahrrad zusammen. Niemand wurde verletzt, Blut floss später dennoch.

Gegen 18:00 Uhr befuhr eine 29 Jahre alte Frau aus dem Ort mit ihrem Pkw die Pützdorfer Straße in Fahrtrichtung Fritz-Erler-Ring. Sie beabsichtigte, rechts neben der Fahrbahn auf einem Parkstreifen einzuparken. Sie blinkte nach rechts und lenkte ein, als es zur Kollision mit einem Radfahrer kam. Dieser war in gleicher Richtung gefahren und hatte versucht, rechts an dem einbiegenden Wagen vorbei zu fahren. Laut Angaben des 29-jährigen Aldenhoveners hatte er die Absicht der Autofahrerin zwar erkannt, sich mangels funktionierender Bremsen an seinem Rad aber dazu entschieden, das Fahrzeug vorher noch zu überholen.

Bei der Kollision entstand ein leichter Sachschaden an dem Pkw, das Fahrrad sowie die Unfallbeteiligten blieben unversehrt. Allerdings erweckte der Fahrradfahrer auf die Autofahrerin und die zur Unfallaufnahme herbeigerufenen Polizisten einen verkehrsuntüchtigen Eindruck. Seine Angaben und ein durchgeführter Drogentest bestätigten den Verdacht: der Mann hatte zuvor vermutlich Amphetamin konsumiert. Auf der Polizeiwache in Jülich wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses berauschender Mittel wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell