Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Motorradfahrerin schwer verletzt

Lippetal (ots)

Eine schwer verletzte Motorradfahrerin und circa 3.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Sonntag (21. Februar), gegen 15.55 Uhr, auf der Diestedder Straße / Höntruper Weg in Herzfeld. Zuvor befuhr eine 42-jährige Lippetalerin mit ihrem Motorrad und einem zweiten Biker die Diestedder Straße in Richtung Diestedde. Eine 77-jährige Autofahrerin aus Lippetal hielt währenddessen am Höntruper Weg an, um dann ihre Fahrt nach links auf der Diestedder Straße fortzusetzen. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt der Motorradfahrerin, woraufhin diese mit dem Auto der 77-Jährigen kollidierte. Die Motorradfahrerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. (reh)

