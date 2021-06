Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Schule eingebrochen

Bocholt (ots)

In ein Gebäude des Euregio-Gymnasiums in Bocholt sind Unbekannte am Wochenende eingedrungen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, um in die Räumlichkeiten an der Straße "Unter den Eichen" zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume der Schulverwaltung. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Samstag, 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

