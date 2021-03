Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Neustadt - Duttweiler (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 14.03.2021 19:00 Uhr, bis Montag den 15.03.2021, 07:00 Uhr wurden in Neustadt-Duttweiler insgesamt sieben geparkte PKW, von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die beschädigten PKW befanden sich in der Dudostraße, Am Falltor, sowie in der Mandelbergstraße und wurden teilweise über die kompletten Fahrzeugseiten, mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen die Täterhinweise geben können und weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

