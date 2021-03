Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bewaffneter Raubüberfall auf Haßlocher Wettbüro

Haßloch (ots)

Am Fr., d. 12.03.2021, gg. 22:50 Uhr, überfiel eine männliche Person unter Vorhalt einer Schusswaffe ein Haßlocher Wettbüro und erbeutete wenige 100 Euro. Der Räuber war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer "ADIDAS"-Jogginghose und schwarzen Schuhen bekleidet. Er trug schwarze Handschuhe. Das Gesicht des Täters war aufgrund eines blauen Mund-Nasen-Schutzes und einer über den Kopf gestreiften Kapuze nicht zu erkennen. Er sprach mit Akzent und flüchtete zu Fuß von der Forstgasse in Richtung Ortsmitte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt/Wstr. unter der Tel.-Nr. 06321/854-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell