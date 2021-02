Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahlsanzeige wegen 36 nichtbezahlter Energydrinks (19/0302)

Speyer (ots)

03.02.2021, 11:40 Uhr

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Ladendiebstahl leitete die Polizei Speyer am Mittwoch gegen zwei Männer aus Frankreich ein. Der 24- und der 30-Jährige befanden sich in einem Einkaufsmarkt Am Rübsamenwühl und bezahlten dort mehrere Waren an einer Selbstscannerkasse. Beim Verlassen des Kassenbereichs wurden sie von Angestellten angesprochen, denen aufgefallen war, dass ein Karton mit 36 Energydrinks im Wert von 60EUR nicht abgescannt und somit nicht bezahlt wurde. Die hiermit Konfrontierten zeigten sich einsichtig und bezahlten eine Vertragsstrafe sowie den Getränkekarton. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurde bei ihnen zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300EUR zur Wahrung der Kosten des Strafverfahrens einbehalten.

