Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Widerstand nach Personenkontrolle

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstag, 09.01.2021, gegen 23.00 Uhr sollten an der Dreiländerbrücke vier Männer kontrolliert werden. Ein offensichtlich alkoholisierter 29-jähriger Mann wollte seine Personalien nicht feststellen lassen und beleidigte dabei die Polizisten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle leistete der 29-jährige Mann Widerstand. Hierbei versuchte er unter anderem einem Polizisten in den Arm zu beißen. Beim Transport zur Dienststelle beleidigte er abermals die Polizisten. Es wurde niemand verletzt. Gegen den 29-jährige Mann wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidung und Verstoß gegen die Corona-Verordnung ermittelt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-350

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell