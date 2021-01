POL-FR: Schopfheim: Vorfahrtsverletzung - Autofahrer leicht verletzt

Polizeipräsidium Freiburg

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag, 08.01.2021, gegen 14.35 Uhr, auf der B317 ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ein VW-Fahrer wollte an der Einmündung der B518 zur B317 nach rechts, in Richtung Lörrach, einfahren und übersah hierbei offensichtlich einen VW Golf auf der B317. Bei dem seitlichen Zusammenstoß wurde der Fahrer des VW Golf leicht verletzt. Der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro.

