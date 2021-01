Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall vom Donnerstag, 07.01.2021, gegen 16.25 Uhr, auf der K6347 bei Bad Bellingen werden Zeugen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mercedes-Fahrer von Schliengen in Richtung Efringen-Kirchen gefahren sein und sich zunächst auf den Abbiegestreifen nach links in die Badstraße eingeordnet haben. Anschließend soll er jedoch wieder auf die Durchgangsfahrbahn gewechselt haben, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Seat, wobei Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Der Mercedes-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen silbernen Mercedes mit französischer Zulassung gehandelt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

