Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Beim Rangieren beschädigte ein flüchtiger Unfallverursacher, am Mittwochabend (25.11.), den am Rand des Parkplatzes befindlichen Mast des Autohofs Bad Hersfeld Süd in der Rudolf-Diesel-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Verursacher ermittelt

Ludwigsau. Am Donnerstag (26.11.), gegen 11:05 Uhr, wollte ein Sprinterfahrer eine Grundstückseinfahrt in der Fuldastraße rückwärts verlassen und stieß dabei gegen einen Betonpfosten der Grundstückseinfriedung. Der Unfallverursacher stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, sammelte seine Glasscherben ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der 75-jähriger Geschädigte beobachtete den Unfall jedoch von seiner Wohnung aus. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unfallverursacher circa eine Stunde später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

