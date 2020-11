POL-OH: Unfall mit Personenschaden

Polizeipräsidium Osthessen

Bebra - Ein Pkw-Fahrer aus Bebra (26 J.) befuhr mit seinem Passat-Kombi am Donnerstag (26.11.), gegen 18.30 Uhr, die Luisenstraße und wollte an der Kreuzung Luisenstraße / Heidaustraße geradeaus weiterfahren. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld (55 J.) befuhr mit seinem VW (Transporter) die Heidaustraße und wollte an der o.g. Kreuzung der Heidaustraße folgen. Beim Einfahren in die Kreuzung beachtete der Fahrer aus Bebra nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Transporter durch die Wucht des Aufpralls umkippte. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr gebunden werden. Der Pkw aus Bebra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Pkw-Fahrer und ein Mitfahrer (21J.) im Pkw aus Bebra wurden leichtverletzt.

