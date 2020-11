Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 87-jährige Frau in Berenbostel vermisst

Hannover (ots)

Die Polizei in Berenbostel sucht seit Samstag, 07.11.2020, nach einer vermissten Seniorin. Die 87-jährige Ingeburg G. verließ das Seniorenheim am Bruno-Rappel-Weg, in dem sie zuletzt lebte, mit unbekanntem Ziel. Als sie am Abend nicht zurückkehrte, informierte die Einrichtung die Angehörigen der Frau. Diese wiederum baten die Polizei um Hilfe. Eine sofort eingeleitete Suche blieb zunächst ohne Erfolg.

Nach ersten Erkenntnissen verließ die Vermisste am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr ein Seniorenheim am Bruno-Rappel-Weg in Berenbostel. Ein Ziel ihres Ausflugs nannte die Frau den Mitarbeitern nicht. Als Ingeburg G. um 19:00 Uhr noch immer nicht in die Einrichtung zurückgekehrt war, kontaktieren die Mitarbeitenden die Angehörigen der Seniorin. Diese baten schließlich die Polizei um Hilfe, die umgehend eine Fahndung nach der Frau einleitete.

Suchmaßnahmen im unmittelbaren Umfeld des Seniorenheims verliefen erfolglos. Auch der Öffentliche Nahverkehr und Taxizentralen wurden über das Verschwinden der Frau informiert und um Mithilfe bei der Suche gebeten. Am Sonntagmorgen war Ingeburg G. jedoch weiterhin verschwunden. Im Laufe des Sonntags sollen sogenannte Mantrailer-Hunde die Suche unterstützen.

Die Seniorin ist aufgrund einer Erkrankung auf Medikamente angewiesen und ist auf einem Auge erblindet. Aufgrund der Wetterverhältnisse und einem möglichen Aufenthalt der Frau im Freien kann eine Gefahr für Leib und Leben nicht ausgeschlossen werden.

Ingeburg G. ist etwa 1,50 Meter groß und schlank. Sie hat kurze grau-braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen dicken Jacke mit Kapuze bekleidet. Sie trug schwarze Schuhe sowie eine Umhängetasche.

Hinweise zum Aufenthalt der Frau nimmt die Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon 0511 109-4520 entgegen. /ram

