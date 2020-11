Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Friseurgeschäft, Schule und Zweifamilienhaus

FuldaFulda (ots)

Einbruch in Friseurgeschäft

Fulda - In der Nacht zu Donnerstag (26.11.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Friseursalon in der Straße "Am Rosengarten". Die Täter verursachten einen Sachschaden von rund 800 Euro und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen einen geringen Bargeldbetrag.

In Schule eingebrochen

Fulda - Zwischen Mittwoch (25.11.) und Donnerstag (26.11.) brachen Unbekannte in eine Schule in der Fritzlarer Straße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Zweifamilienhaus

Hünfeld - Am Donnerstag (26.11.), zwischen 16:10 Uhr und 17:25 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Zweifamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße. Die Täter hebelten augenscheinlich ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dieses durchsuchten sie und stahlen nach bisherigem Ermittlungsstand Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell