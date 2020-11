Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Neuhof

FuldaFulda (ots)

In Neuhof-Dorfborn ereignete sich am Donnerstag, den 26.11.2020, gg. 11.20 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5500 Euro.

Eine 57-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Neuhof befuhr mit ihrem PKW Fiat die Heidelsteinstraße in Dorfborn und beabsichtigte nach rechts in die Wasserkuppenstraße abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang im Einmündungsbereich Heidelsteinstraße / Wasserkuppenstraße geriet die 57-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den PKW Kia eines 57-Jährigen, ebenfalls aus der Gemeinde Neuhof stammend. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden; zu einem Personenschaden kam es nicht.

