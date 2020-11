Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: LKW verliert Getränkekisten auf der BAB 7 - Anschlussstelle Fulda Mitte

FuldaFulda (ots)

Fulda - Ein LKW-Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag (25.11.) an der Anschlussstelle Fulda-Mitte mit seinem Getränke-Lastzug auf die BAB 7, in Fahrtrichtung Würzburg, auf. Im Bereich des Einfädelungsstreifens öffnete sich aus bislang ungeklärter Ursache die Ladebordwand des Lkws auf der linken Fahrzeugseite und rund 300 Getränkekisten sowie mehrere tausend Flaschen fielen auf die Fahrbahn und blockierten die Fahrspuren in südliche Richtung. Durch die Autobahnmeisterei wurde die Auffahrt an der AS Fulda-Mitte in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt. Ein Abfahren von der BAB 7 an der AS Fulda-Mitte war jederzeit möglich, sodass sich der Rückstau in Grenzen hielt. Die Aufräumarbeiten gingen schnell vonstatten. Die Fahrbahn konnte nach zwei Stunden wieder freigegeben werden. Der Fahrer des Lastzuges blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro.

