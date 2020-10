Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nehmen ganzen Verkaufsständer mit

Kaiserslautern (ots)

Über die Onlinewache hat ein Geschäftsmann aus dem Stadtgebiet einen Diebstahl angezeigt. Demnach haben unbekannte Täter am Montagnachmittag in der Schneiderstraße einen Verkaufsständer gestohlen, der vor seinem Geschäft stand. In dieser Auslage befanden sich mehrere hochwertige Taschenmesser.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 16.55 und 17 Uhr.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Verkaufsständer mitgenommen hat, und wohin die Täter liefen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

